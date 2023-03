Notarzt im Einsatz Streckensperrung nach Unfall auf RE 13-Linie in Venlo

Wegen eines Notarzteinsatzes auf der Bahnstrecke am Bevrijdingsweg in Venlo starten Züge der Linie RE 13 in Richtung Mönchengladbach derzeit erst in Kaldenkirchen, aus Richtung Mönchengladbach kommende Züge enden dort. Laut Zuginfo NRW, einer Auskunftsplattform von Schienenverkehrsunternehmen, wird die Störung voraussichtlich gegen 19 Uhr enden. Nach Informationen der Rheinischen Post wurden niederländische Rettungsdienste am Freitag, 17. März, gegen 16 Uhr an den Bevrijdingsweg gerufen. Eine Person soll von einem Zug angefahren worden sein und ums Leben gekommen. Die Hintergründe sind noch unklar. Der betroffene Streckenabschnitt ist derzeit gesperrt.