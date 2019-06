Leuth : Start für Umgestaltung des Petershofs rückt in Herbst

Leuth Im Juli soll feststehen, ob es Fördermittel gibt.

Für die geplante Umgestaltung des Petershofs in Leuth steht die Stadtverwaltung in den Startlöchern. Eigentlich hatten die Arbeiten nach dem Kaiserschützenfest Anfang Mai beginnen sollen, nun ist der Termin in den Herbst gerückt – und auch das nur unter Vorbehalt. Denn was noch fehlt, ist die Zusage für Fördergeld aus dem Landes-Förderprogramm für den ländlichen Raum. „Die Entscheidung ist für Mitte Juli angekündigt“, sagt Stadtsprecher Jan van der Velden.