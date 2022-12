In drei Bereichen der Stadt Jetzt kostenloses City-W-LAN in Nettetal

Wer mit Technik auf Kriegsfuß steht, befürchtet womöglich Komplikationen. Doch am Freitagmorgen auf dem Lambertimarkt in Breyell erweist sich die Sorge bei einem ersten Test mit dem Smartphone als unbegründet. Das Mobiltelefon zeigt nicht nur das City-WLAN-Netz an. Auch die Verbindung baut sich problemlos auf, nachdem die Schaltfläche „Online gehen“ angetippt ist. Mehr ist nicht erforderlich – und wir sind drin: freie Fahrt durchs Internet unter freiem Himmel.