Lobberich : Spannender Blick hinter die Kulissen

Die Stadtwerke Nettetal luden Kinder und ihre Eltern am Maus-Türöffner-Tag ins Wasserwerk in Lobberich. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Lobberich Einmal sehen, wo das tägliche Trinkwasser herkommt: Diese Gelegenheit nutzten jetzt viele Kinder und ihre Eltern. Im Rahmen des bundesweiten Türöffner-Tages mit der Maus öffneten die Stadtwerke Nettetal ihr Wasserwerk.

Neugierig wandern die Kinderaugen über die große Schalttafel mit ihren Leuchtdioden, den farbigen Elementen und den Schaltern, die eine ganze Wand im Erdgeschoss des Wasserwerks der Stadtwerke Nettetal einnimmt. „Von hier aus kann das gesamte Wasserwerk gesteuert werden“, erklärt Catja Dyhr von der Deutschen Umweltaktion (DUA). Im Rahmen des Türöffner-Tages mit der Maus haben die Stadtwerke Nettetal zu Besichtigungstouren durch das Wasserwerk eingeladen.

In Kleingruppen aufgeteilt geht es jeweils durch die Anlage. „Wird hier das Wasser sauber gemacht?“, kommt eine Frage aus der 13-köpfigen Kinderbesucherschar. Dyhr schüttelt den Kopf. „Wir reinigen hier kein schmutziges Wasser, sondern fördern sauberes Wasser über Brunnen nach oben. Das ist das Trinkwasser, das ihr erhaltet, wenn ihr den Wasserhahn aufdreht“, erklärt sie und deutet auf eine Kunststoffröhre. Was in der Röhre auf einen Meter komprimiert zu sehen ist, sind die verschiedenen Erdschichten, durch die ein Bohrer für die Brunnen 100 Meter in die Tiefe gehen muss. Kies, Lehm, feiner Sand, Kohle – gemeinsam schaut man sich die Erdschichten an. „Das Wasser liegt in den Schichten dazwischen. Wir nehmen es aus 50 Meter Tiefe, weil das Wasser in den oberen Schichten nicht mehr so gut ist“, erklärt die Fachfrau.

Info Der Türöffner-Tag mit der Maus Die Stadtwerke Nettetal haben zum sechsten Mal am Türöffner-Tag mit der Maus teilgenommen und ihr Wasserwerk geöffnet. Rund 120 Besucher nutzten das aktuelle Angebot. Beim „Maus-Türöffner-Tag“ machte auch der THW-Ortsverband in Kaldenkirchen, Steyler Straße 143, mit. Kinder, Jugendliche und deren Eltern konnten rund um die Einsatzoptionen des Technischen Hilfswerks an mehreren Übungsstationen mitmachen.

Ein letzter Blick auf die Schalttafel, dann geht es ins eigentliche Wasserwerk hinein, wobei der Lärmpegel deutlich steigt. In den Räumlichkeiten mit den gewaltigen Tanks und den Rohrsystemen summt und brummt es kräftig. Dyhr macht am ersten Filter einen Stopp. „Was meint ihr, was genommen wird, um das aus der Tiefe hochgepumpte Wasser zu reinigen?“, möchte sie von den Kindern wissen. Linus schlägt Watte vor, indes Martin für Spülmittel plädiert. Doch weder der Sechs- noch der Siebenjährige liegen richtig. Das Wasser durchläuft Sand und Kies in den Tanks. Es geht über Treppen rauf und runter weiter.

Vor dem Rieslern, wo die Kohlensäure aus dem gefilterten Wasser geholt wird, gibt es den nächsten Halt. Kindernasen drücken sich gegen das Bullauge, durch das in den Tank geschaut werden kann. An Rippen läuft das Wasser herunter. Wer möchte, kann zum Pappbecher greifen und einmal den Wasserhahn am unteren Ende der Anlage aufdrehen. Probieren ist angesagt. „Das ist kalt und lecker“, kommentiert Emily den Wassergenuss. Der Blick hinter die Kulissen der Trinkwasser-Produktion ist auf jeden Fall spannend.