Wettbewerb in Nettetal : Stadtwerke verteilen Preise an engagierte Bürger

Stadtwerke verteilen Preise an engagierte Bürger

Wettbewerb in Nettetal

Nettetal An die zehn Projekte, die vom 14. bis 28. September bei einer Abstimmung die meisten Stimmen erhalten, werden insgesamt 10.000 Euro anteilig verteilt.

Die Nettetaler Stadtwerke wollen bürgerschaftliches Engagement mit dem Stadtwerke-Preis belohnen. Insgesamt 10.000 Euro stellt das Unternehmen dabei bereit, die Projekte von Intitiativen und Vereinen zugute kommen sollen. „Wir sehen uns nicht nur als Versorger der Stadt, sondern als Unterstützer der Menschen, die die Lebensqualität in Nettetal verbessern“, sagt Norbert Dieling, Geschäftsführer der Stadtwerke Nettetal.

Ganz gleich ob Schulklasse, Pfadfindergruppe oder Musikverein – sämtliche Initiativen aus Nettetal sind eingeladen, sich um eine Förderung in den Bereichen Sport, Bildung , Kultur, Gesellschaft, Umwelt und Soziales zu bewerben. An die zehn Projekte mit den meisten Stimmen werden insgesamt 10.000 Euro anteilig verteilt. Der erste Preis ist beispielsweise mit 2500 Euro dotiert, auch die Sieger der Plätze fünf bis zehn erhalten noch jeweils 500 Euro.

Ab sofort haben Initiativen die Möglichkeit, sich zu präsentieren und ihr Projekt vorzustellen. Das kann ein laufendes Projekt sein oder ein Projekt, das in 2022 oder 2023 startet. Wichtig ist, dass es der Gemeinschaft in der Region dient. Während der Abstimmungsphase vom 14. bis 28. September kann jeder online seine Stimmen abgeben und damit ein oder mehrere Projekte unterstützen. Auch in dieser Zeit können Gruppen sich weiterhin mit ihrem Projekt bewerben.