Engagement in Nettetal : Stadtwerke loben Förderwettbewerb aus

Engagement in Nettetal

Nettetal Naturschützer, Sportvereine oder Kulturschaffende: Beim Förderwettbewerb der Stadtwerke Nettetal können ab 6. September unterschiedliche gemeinnützige Projekte prämiert werden. So kann man mitmachen.

Zum vierten Mal rufen die Stadtwerke Nettetal ihren Förderwettbewerb für gemeinnützige Projekte aus. „Die Pandemie verlangt unserer Gesellschaft viel ab. Umso wichtiger, dass wir in diesen Zeiten zusammenhalten. Dass wir unsere Werte wie Gemeinschaft, Solidarität und Nächstenliebe nicht aus den Augen verlieren“, sagt Norbert Dieling, Geschäftsführer der Stadtwerke Nettetal. „Deshalb werden wir auch in diesem Jahr den Stadtwerke-Preis ausloben.“

Gemeinnütziges, außergewöhnliches Engagement soll mehr Anerkennung finden und belohnt werden. Vereine, Organisationen und Initiativen aus Nettetal erhalten mit dem Stadtwerke-Preis eine Plattform, um ihre Arbeit vorzustellen – egal, in welchem Bereich sie sich engagieren, ob Umweltschutz , Sport, Bildung , Kultur, Gesellschaft oder Soziales. Die zehn Projekte mit den meisten Stimmen erhalten Fördergelder im Wert von 10.000 Euro.

So kann man sich bewerben Die Bewerbung ist ab Montag, 6. September, online auf der Internetseite des Stadtwerke-Preises ( https://www.der-stadtwerke-preis.de/ ) möglich. Jeder Teilnehmer kann seine Organisation, Institution oder seinen Verein präsentieren und sein Vorhaben vorstellen.

So kann man seine Stimme abgeben Bei dem Publikumswettbewerb entscheidet jeder mit, wer gewinnt und gefördert wird. Einfach online vom 27. September bis 11. Oktoberkostenlos drei Codes per SMS anfordern und diese einem oder mehreren Projekten als Stimme schenken. Zur Abstimmung ist eine deutsche Mobilfunknummer notwendig. Die Gewinnübergabe findet voraussichtlich im November in den Räumen der Stadtwerke Nettetal unter den dann aktuellen Corona-Regeln statt.