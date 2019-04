Bilanz nach Karneval: Mehr alkoholisierte Jugendliche an Karneval

Nettetal Die meisten Besucher halten sich ans Glasverbot, aber die Zahl der alkoholisierten Minderjährigen steigt — das ist die Bilanz, die die Stadtverwaltung nach Rathaussturm und Tulpensonntagszug zieht.

Die Zahl alkoholisierter Kinder und Jugendlicher an Karneval hat zugenommen. Dies vermeldet die Stadtverwaltung in ihrem Bericht zum diesjährigen Rathaus­sturm und Tulpensonntagszug. Während demnach bei der Möhnenveranstaltung im vergangenen Jahr keine Verstöße festgestellt worden seien, sei 2019 eine jugendliche Person (17) in die Obhut ihrer Eltern übergeben worden. In drei weiteren Fällen seien die jeweiligen Erziehungsberechtigten kontaktiert worden. Zudem hätten zwei weitere Jugendliche mit Alkoholvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht werden müssen.