Vorstoß in Nettetal Stadtsportverband will offene Turnhallen in den Ferien

Klettern, Wasserski, Trampolinsspringen – das Jugendzentrum Spielecafé Kaldenkirchen bemüht sich bei seinen Ferienaktionen für Kinder, dem Nachwuchs in der unterrichtsfreien Zeit im Sommer viel Bewegung zu verschaffen. Das Programm dafür wird jedes Jahr aufs Neue eigens organisiert. Bewegung hält auch der Nettetaler Stadtsportverband für eine gute Beschäftigung in den Schulferien – und zwar nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Senioren und und Menschen, die Rehasport auch gerne während der Ferienzeit treiben möchten. Oder weitertreiben, denn für die Nettetaler Sportvereine sind Bewegungsangebote nicht die Ausnahme, sondern das Regel-Angebot. Klingt einleuchtend, dumm ist nur: Während der Schulferien sind die Turn- und Sporthallen im Stadtgebiet kaum zu nutzen, weil in der Regel geschlossen. Der Stadtsportverband sähe das gerne geändert. Er hat sich im Namen aller die Hallen nutzenden Vereine mit einem Antrag an die Stadt gewendet, um in den Ferien mehr Hallen-Nutzungszeiten zu bekommen.