Engagement in Nettetal : 50 Jahre für den Sport in der Stadt

Vom 11. bis 14. Juni gibt es in diesem Jahr eine Neuauflage der Nette-Spiele. Unser Archivbild aus dem Jahr 2010 zeigt die Christian-Rötzel-Kampfbahn in Breyell, auf der 1800 Grundschüler bei den Nette-Spielen teilnahmen. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Nettetal Auch der Stadtsportverband Nettetal feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Gefeiert wird mit einer Sport-Gala und einer Neuauflage der Nette-Spiele. Fußball, Handball, Reiten und Tennis sind die Hauptsportarten in Nettetal.

Nicht nur die Stadt Nettetal feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen, sondern auch der Stadtsportverband Nettetal wird 50 Jahre alt. Als Gründung wird die Versammlung von Vertretern sporttreibender Vereine am 14. Juli 1970 im Saale Kreuels in Breyell angesehen. Und beides wird entsprechend gefeiert. Der Stadtsportverband beteiligt sich mit eigenen Veranstaltungen am Programm des Stadtjubiläums.

Mit der Jubiläums-Sportgala am Samstag, 21. März, 18.45 Uhr im Seerosensaal, feiert der Sport in Nettetal das 50-jährige Bestehen des Stadtsportverbandes Nettetal. Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung stehen die Ehrungen der Spitzensportler und Stadtmeister der Stadt Nettetal. Aber schon vorher richtet der MFC-Grenzland Nettetal am 13., 14. und 15. März die Deutsche Meisterschaft im Hallenkunstflug für den DMFV (Deutscher Modellflieger Verband) in der Werner-Jaeger-Sporthalle aus. Es werden etwa 35 Piloten aus ganz Deutschland und den angrenzenden Nachbarländern erwartet.

Info Neun Frauen und Männer für den Sport in Nettetal Vorstand Neben Jürgen Hendricks gehören dem Vorstand Rainer Lutz, Alfonso Izquierdo von Paller und Mandred Bartsch an. Beisitzer sind Katrin Buschmann, Brigitte Houben, Swen Kroll, Marie-Luise Lüttgen und Alfred Thönissen. Sportjugend Johannes Acker ist Vorsitzender der Sportjugend. Kontakt Zu erreichen ist der SSV unter Telefon 02153 409892.

Zum Jubiläum der Stadt, aber auch zum eigenen legt der Stadtsportverband Nettetal erneut die Nette-Spiele auf. Über vier Tage gibt es ein großes Sportprogramm für Jung und Alt. Außergewöhnliche Wettkampf- und Spielideen machen das Fest zu etwas ganz Besonderem. Neu im Programm ist ein Triathlon, der sich durchaus auch im jährlichen Sportkalender in Nettetal etablieren könnte.

Sportlich geht es beim Stadtjubiläum auch einzeln weiter: Am 22. August feiert der DJK Leuth sein 100-jähriges Bestehen. Und der Turnverein Lobberich feiert am gleichen Tag sein Sommerfest.

Dass sich der Stadtsportverband bei den Jubiläumsfeierlichkeiten der Stadt so einbringt, zeigt auch das gute Miteinander zwischen Sport, Rathaus und Politik. Jürgen Hendricks, Vorsitzender im vierten Jahr, zeigt sich sehr zufrieden mit der guten Zusammenarbeit mit der Stadt, aber auch mit allen Mitgliedsvereinen. Bei der Sportlerehrung werde besonders eng mit der Stadt zusammengearbeitet. Geehrt werden Sportler, die Stadtmeister wurden oder besondere sportliche Leistungen zeigten. Es handele sich aber nicht um eine Sportlerwahl, wie das in anderen Städten seit vielen Jahren praktiziert wird.

Der Stadtsportverband verteilt Gelder aus Förderprogrammen des Landes, teilt die Übungsleiterpauschale aus und ist stark im Bereich der Nachmittagsbetreuung in der Offenen Ganztagsschule aktiv. In allen Bereiche werde mit offenen Karten gearbeitet, Hendricks bemüht sich überall um Transparenz.