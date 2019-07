Nettetal : Rat diskutiert über Klimanotstand

Nettetal Mit dem Begriff taten sich manche Nettetaler Ratsmitglieder schwer. Sie einigten sich auf die Bezeichnung „klimafreundliche Stadt“. Klimaschützer folgten der Debatte.

Die Menschen vor dem Ratssaal hielten Plakate in den Händen. „Schluss mit Ignoranz“, stand darauf und „Nennt es, wie es ist: Klimanotstand“. Mit dabei war Angela Müllers. Sie sagte: „Ich habe vier Kinder, liebe die Natur und will, dass sie erhalten bleibt.“ Darum hatten die Hins­beckerin und drei Gleichgesinnte Bürgeranträge eingereicht, die darauf abzielten, dass die Stadt Nettetal wie andere Kommunen in der Region den Klimanotstand ausruft. Das passierte in der Ratssitzung am vergangenen Dienstag nicht. Politik und Verwaltung taten sich mit dem Begriff schwer.