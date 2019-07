Nettetal : Rat diskutiert über Klimanotstand

Nettetal Mehrere Bürger fordern in Anregungen, dass Nettetel den Klimanotstand ausruft. In der kommenden Ratssitzung steht das Thema auf der Tagesordnung.

20 Kommunen und Kreise in Nordrhein-Westfalen haben bislang den Klimanotstand ausgerufen und Nettetal soll folgen – dies fordern die Verfasser mehrerer Bürgeranregungen, die in der Ratssitzung am Dienstag, 9. Juli, 18 Uhr, im Rathaus, Doerkesplatz 11 in Lobberich, auf der Tagesordnung stehen.