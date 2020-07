Stadtverwaltung in Nettetal : 70 städtische Beschäftigte mehr in der Ratsperiode

Nettetal Der Stellenplan für das Rathaus umfasst 285 Plätze. 123,5 Stellen gibt es beim Nettebetrieb. Gleichzeitig setzt die Stadt auf die Nachwuchsförderung und hat die Zahl der Ausbildungsplätze deutlich erhöht.

In dieser Ratsperiode hat sich die Gesamtzahl der Beschäftigten bei der Stadt Nettetal um rund 70 erhöht. Weist der Stellenplan 2014 exakt 384 Mitarbeiter aus, so hat sich diese Zahl bis 2019 auf 463 gesteigert, also exakt 69 mehr. Die Zahl der Weggänge war in den Jahren 2018 und 2019 deutlich höher als in den Vorjahren. 2018 verließen 49 Mitarbeiter das Rathaus, davon 19 planbar (etwa durch Ruhestand), 2019 waren es 41 Mitarbeiter, davon 17 planbar. Besonders hoch war die Zahl der Austritte bei der Rettungswache (zehn).