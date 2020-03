50 Jahre Stadt Nettetal : Stadtjubiläum auch zum Verschenken

Nettetal Die Stadt bietet zum Jubiläum Heimatbilder, Jubiläumssekt und ein stählernes Herz für den Garten an. Nach dem erfolgreichen Stadtposter hat Herbert Klopottek erneut Motive aus allen Ortsteilen in Aquarellen gemalt.

Sie sind alle zu sehen auf den gerahmten Aquarell-Bildern, die Wahrzeichen und Baudenkmäler der einzelnen Stadtteile. In Schaag sind es etwa die Gerber-Skulptur und der Kreuzgarten, in Lobberich Kirchen, das Wenkbüll-Denkmal und der Wasserturm. Dabei nahm Klopottek sich die künstlerische Freiheit, die markanten Punkte so anzuordnen, wie sie symbolhaft aufs Bild passen. „Allegorien zu den Stadtteilen“ nennt der 83-Jährige seine Methode, nach der er augenzwinkernd überraschende Details in seine Bilder eingebaut hat. So zeigt er im Leuth-Bild eine Rohrdommel, auf deren Ansiedlung in den Röhrichten der Nette die Biologen noch sehnlichst warten.