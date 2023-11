Stadtgespräch Nettetal Schüler im toten Winkel und Sänger im Mittelpunkt

Auf die Frage: „Warum passieren Unfälle?“ haben die Kinder die aktuelle Kampagne „Schalt‘ die Birne ein! Licht kann dein Retter sein“ mit der Thematik Beleuchtung und Sichtbarkeit kennengelernt. Gerade in dieser Jahreszeit, in der es morgens noch dunkel ist und auch die Abenddämmerung früher einbricht, ist dieses Thema besonders drängend. Die Unterstützung durch die Eltern zur Überprüfung der Beleuchtung an den Fahrrädern ihrer Kinder zeigt sich als unbedingt notwendig.