Stadtgespräch Nettetal Ein Abschied und viele Praktikanten

Die Kinder der Rabenklasse 7c der Gesamtschule Nettetal haben Abschied von ihrem Klassenlehrer Michael Niggeloh genommen. Der Lehrer war überraschend in den Sommerferien im Alter von 56 Jahren gestorben. Die gesamte Klasse hing sehr an ihrem Klassenlehrer. Bereits im August wurde eine offizielle Trauerfeier abgehalten, die von der Schulgemeinde, dem Freundeskreis und seiner Klasse organisiert wurde. Dennoch wollte die Rabenklasse nochmals gesondert Abschied nehmen. So wurden im Schüler- und Elternrat Ideen gesammelt und umgesetzt. Man wusste, dass Michael Niggeloh einen nahen Bezug zu Bäumen, speziell der Birke, hatte. So lag es nahe, ihm zu Ehren einen Baum zu pflanzen. Die Klasse brauchte den Schulleiter, Leo Gielkens gar nicht lange bitten. Er fand die Idee der Klasse so herzzerreißend, dass die Schule ihre volle Unterstützung anbot. Die Stadt Nettetal spendete die Birke. Die Klasse wollte einen Ruheort auf dem Schulgelände schaffen, sodass die Schüler immer wieder mal zu „ihrem Herrn Niggeloh" gehen konnten. So wurde von der Elternschaft zusätzlich eine Holzbank organisiert. Die Schüler bemalten in den vergangenen Wochen Holzherzen und schrieben Abschiedsbriefe. Die Briefe legten sie in das Pflanzloch. Als Baumpflanztag war Niggelohs Geburtstag gewählt worden: der 18. Oktober.