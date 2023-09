Stadtgespräch Nettetal Eine Party für den Sommerleseclub und zwei neue Tischkicker für Flüchtlingsunterkünfte

Mit einer großen Abschlussparty in der Stadtbücherei in Nettetal ist der Sommerleseclub (SLC) zu Ende gegangen. Auch in diesem Jahr war der SLC der Stadtbücherei für die Veranstalter wieder eine gelungene Aktion für die ganze Familie, Lesebegeisterte konnten wahlweise im Team oder als Einzelperson teilnehmen. Dazu konnten die Teilnehmer während der Ferien Bücher oder Hörbücher ausleihen und bei der Rückgabe der Medien Stempel in einem Logbuch sammeln. Auch die Nutzung und Gestaltung eines Online-Logbuches war diesmal möglich. In den Logbüchern wurden aber nicht nur Stempel gesammelt, sondern es wurde auch auf vielfältige Art von den gelesenen oder gehörten Geschichten erzählt: Es wurde gezeichnet, geschrieben, fotografiert und gedichtet. Die Stadtbücherei präsentierte während der Abschlussparty die kreativsten Logbücher, außerdem erhielten alle Teilnehmenden des SLC aus den Händen von Bürgermeister Christian Küsters (Grüne), der Kulturausschuss-Vorsitzenden Renate Dyck, Bücherei-Leiterin Iris Schulz und Silke Jakobs (Sparkasse Krefeld) Urkunden und Medaillen. Der Nettetaler Zauberer Schmitz-Backes verlieh der Veranstaltung eine magische Note und brachte die Besucher mit seiner Zauberkunst zum Staunen. Der Sommerleseclub ist ein Leseförderprojekt und wird in fast 150 Bibliotheken in den Sommerferien durchgeführt. Unter der Trägerschaft des Kultursekretariats NRW Gütersloh wird er seit 2004 organisiert.