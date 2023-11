Stadtgespräch Nettetal Drittklässler mit Taktgefühl und eine neue Schützenkönigin

In diesem Schuljahr konnte die GGS die Kreismusikschule als Kooperationspartner gewinnen. Dank der Unterstützung durch den Verein Löwenkinder konnte die Schule erstmalig mit zwei Musikprojekten in das neue Schuljahr starten. So steht für die dritte Klasse wöchentlich das Trommeln auf dem Programm, während auf die erste Klasse das „Musikabenteuer“ wartet, welches spielerisch erste musikalische Inhalte vermittelt. Schulleiterin Anne Cobbers ist froh, dass mit diesen Projekten, neben dem Schulchor weitere musikalische Angebote realisiert werden konnten.