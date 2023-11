Stadtgespräch Nettetal Eine Spende und zwei Mähroboter

Seit Mai 2022 hängt der Pfandbonkasten im Edeka-Markt Dahmen an der Johannesstraße in Hinsbeck. Ebenso lange wird er ehrenamtlich von Elisabeth Ponzelar-Warter geleert, die die Pfandbons eintauscht und das Geld an das Tönisvorster Medikamentenhilfswerk Action Medeor überweist. Als nun die aktuelle Spendenurkunde von Action Medeor kam, mussten Inhaber Franz Dahmen und Elisabeth Ponzelar-Warter schmunzeln: Genau 1.111 Euro sind in den anderthalb Jahren zusammengekommen. „Wir freuen uns über das ‚jecke‘ Spendenergebnis und sind stolz darauf, dass unsere Kunden und Kundinnen mit ihren Pfandbons die weltweite Not- und Katastrophenhilfe von Action Medeor so großzügig unterstützen“, sagt Dahmen.