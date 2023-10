Stadtgespräch Nettetal Vereine in der Werkstatt und Naturfotograf im Infozentrum

Auf 20 großformatigen Fotos zeigt Pijper die Natur der Schmetterlinge und Insekten am Niederrhein, die er hauptsächlich an den Krickenbecker Seen, an der Niers und in Velden gemacht hat. Wie er erzählte, war die Erstellung der Fotos eine intensive Arbeit. „Man findet keine Schmetterlinge, die ruhig sitzen bleiben“, betonte er unter dem Gelächter der rund 20 Besucher, die das wohl aus eigener Erfahrung kannten. „Da braucht man viel Geduld, darf sich nicht bewegen und muss den kleinen Augenblick nutzen, wenn dann endlich mal die Flügel aufgeschlagen werden. Oft ist es ein Geduldsspiel.“