Aktion für die Sommerferien : Stadtbücherei Nettetal öffnet den Sommerleseclub für alle

Birgitt Mager, Leiterin der Kinderbuchabteilung der Stadtbücherei Nettetal, ist auch Ansprechpartnerin für den Sommerleseclub. Foto: Siemes, Horst, (hosi)/Siemes. Horst (hosi)

Nettetal Leser aller Altersstufen können allein oder im Team in den Sommerferien lesen, Hörbücher hören und ein Lese-Logbuch gestalten. Ab sofort nimmt die Stadtbücherei in Breyell Anmeldungen entgegen.

Die Stadtbücherei in Breyell lädt für die Sommerferien wieder in den Sommerleseclub ein. Die beliebte Veranstaltung gehört seit zehn Jahren zu den erfolgreichsten Projekten der Bibliothek. Auch das neue Konzept, das 2019 erstmals umgesetzt wurde, habe sich bewährt, teilte die Stadt mit. Das bedeutet: Der Sommerleseclub werde kooperativer, kreativer und vor allem digitaler als in den vergangenen Jahren.

Teilnehmen dürfen Leser aller Altersgruppen, allein oder als Team von zwei bis fünf Personen. So könnte der Leseclub zu einer gemeinsamen Aktivität für Familien oder Freunde werden. In einem Team-Logbuch dokumentieren die Team-Mitglieder über die Sommerferien alle Aktivitäten: welche Bücher sie gelesen, welche Hörbücher sie gehört und auch an welcher Veranstaltung in der Bibliothek sie teilgenommen haben.

Jedes Teammitglied sollte mindestens eine Aktivität im Logbuch nachweisen können, auch „Wenig-Leser“ sollen damit motiviert werden, am Sommerleseclub teilzunehmen.

Beim Ausfüllen des Team-Logbuches spielt Kreativität eine große Rolle, denn die Teilnehmer sollen sich möglichst originell mit den gelesenen Medien auseinandersetzen. Ganz gleich ob mit Bewertungen, Interviews, Fotostorys oder fantasievoller Logbuchgestaltung. Wer sein Logbuch nicht zuhause gestalten möchte, kann auch eine Logbuch-Werkstatt in der Bibliothek nutzen. Zudem gibt es in den Ferien Fotoaktionen, die für noch mehr Spaß mit dem Sommerleseclub sorgen sollen.

Neben der Möglichkeit, ein analoges Logbuch zu führen, kann das Logbuch auch digital erstellt werden. Auf der Homepage des Sommerleseclubs Nettetal können sich die Teilnehmer austauschen und beispielsweise auch vom Urlaubsort aus ihre Leseeindrücke festhalten.

Die Abschlussveranstaltung des Sommerleseclubs am Mittwoch, 26. August, findet wieder als große Oscar-Gala statt. Ab 16 Uhr werden die kreativsten und originellsten Ideen der Teilnehmer bei der Gestaltung des Leselogbuches ausgezeichnet. Wie in Hollywood gibt es Preise in den verschiedensten Kategorien. Dank der Unterstützung der Sparkasse Krefeld und des Kultursekretariats Nordrhein-Westfalen werden wieder attraktive Preise vergeben. Und wie bei der echten Oscar-Verleihung treten auch wieder viele prominente Gäste auf.

Info Anmelden zum Sommerleseclub kann man sich ab sofort online unter www.sommerleseclub.de. Für weitere Informationen steht auch Birgitt Mager, die Leiterin der Kinderbuchabteilung in der Stadtbücherei, Lobbericher Straße 1 in Breyell, unter Telefon 02153 72031 oder per E-Mail (birgitt.mager@nettetal.de) zur Verfügung.

(RP)