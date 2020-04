Nettetal : Stadtbücherei öffnet am 4. Mai

Stadtbücherei öffnet am 4. Mai

Am Montag, 4. Mai, öffnen sich die Türen der Nettetaler Stadtbücherei wieder. Foto: Emily Senf

Nettetal Die Stadtbücherei Nettetal öffnet ihre Türen wieder am Montag, 4. Mai, um 10 Uhr. Dann soll der Ausleih-Betrieb zu den normalen Öffnungszeiten aufgenommen werden, allerdings mit einigen Einschränkungen.

So darf sich immer nur eine bestimmte Anzahl von Personen gleichzeitig im Eingangsbereich der Bücherei aufhalten. In den Räumen der Bibliothek gilt die Abstandspflicht von 1,50 bis zwei Metern. In der Kinderbücherei steht das Polsterbett nicht zur Verfügung, und auch das Lesecafé ist als Aufenthaltsort gesperrt. Das gilt auch für den erst vor kurzem neu gestalteten Leseraum der Bücherei.