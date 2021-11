Advent in Nettetal : Bücherei mit Adventskalender voller Rätsel

Breyell Ab dem 1. Dezember können die Teilnehmer an jedem Tag ein literarisches Rätsel lösen. Den Kalender gibt es auch als Onlineversion.

Die Stadtbücherei Nettetal hat auch in diesem Jahr einen Rätsel-Adventskalender vorbereitet. Am Mittwoch, 1. Dezember, soll sich in den Fenstern des Altbaus das erste Türchen öffnen. Bis zum 24. Dezember können Teilnehmer jeden Tag ein literarisches Rätsel lösen. In diesem Jahr stehe der Kalender unter dem Motto „Letzte Worte“, informiert ein Stadt-Sprecher. „Passend zum Abschied von Büchereileiter Ulrich Schmitter haben die Mitarbeiterinnen der Bibliothek die letzten Sätze bekannter Bücher herausgesucht. Damit das Raten nicht zu schwer wird, werden immer drei mögliche Lösungen angeboten.“ Jeweils bis 16.30 Uhr können die Teilnehmer Lösungszettel in der Bücherei abgegeben und mit etwas Glück bei der täglichen Ziehung einen Buchpreis gewinnen. Wer mitraten möchte, muss nicht zur Bücherei kommen: Es gibt eine Onlineversion des Adventskalenders, zu finden auf www.nettetal.de. Die Antworten können per E-Mail an stadtbuecherei@nettetal.de an die Stadtbücherei gesendet werden. „Aus allen richtigen Lösungen wird jeden Tag ein Tagessieger ermittelt und auf der Internetseite veröffentlicht. Zu gewinnen gibt es jeden Tag ein Buch, in diesem Jahr einen modernen Klassiker“, sagt der Stadt-Sprecher. Am 27. Dezember werde aus allen richtig eingesandten Lösungen ein Hauptgewinner ermittelt, der einen Sonderpreis bekomme.