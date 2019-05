Liederabend in der Stadtbücherei : Ein ergreifender Brecht-Abend

Sängerin Iris Romen wurde am Klavier von Christian von der Goltz, an der Gitarre von Thomas Büchel begleitet. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Breyell Der Auftritt war ein muialisches Geschenk zum 30. Geburtstag der Bücherei.

In seiner Jugend war Thomas Büchel eifriger Benutzer der Breyeller Stadtbücherei. Jetzt wohnt der Gitarrist in Kopenhagen und kommt nur noch selten in seine alte Heimat. Da allerdings der Geburtstag seiner Mutter und die Nettetaler Literaturtage zeitlich zusammenfallen, nutzte der Veranstalter die Chance, ihn zu einem Auftritt in der Stadtbücherei zu verpflichten.