Neues Bibliotheks-Konzept in Nettetal Stadtbücherei will Weg zum Lesestoff erleichtern

Fitness-Tipps gesucht? Ganz einfach: in der Stadtbücherei in Breyell zum Beispiel zu „Vc Str“ greifen. Hä? Die Irritation ist berechtigt. Denn wer außer geschulten Bibliotheksfachkräften weiß schon, dass V für das Großthema „Medizin“ steht und und Vc die Unterabteilung „Gesundheitspflege“ bezeichnet? So ist es zwar in einer Systematik geordnet, an die sich die meisten Bibliotheken in Deutschland noch nach Großväter-Sitte halten. Aber die Stadtbücherei in Breyell möchte es ihren Nutzern demnächst einfacher machen. „Kundenorientierter und intuitiver zu verstehen“, so Kostenpflichtiger Inhalt Bibliotheks-Leiterin Iris Schulz soll das System werden, nach dem gut 14.000 Medien in der Sachbuchabteilung des Hauses neu sortiert und ab dem 11. September präsentiert werden sollen. „Vc Str“ (Str steht übrigens für den Autor des derzeit noch so gekennzeichneten Buches „111 Tipps für einen gesunden Körper“ von Ulrich Strunz) wird dann in der neuen Abteilung „Fit und schön“ zu finden sein.