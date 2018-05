Nettetal: Stadt zieht nach Spielzeit 2017/18 eine positive Bilanz

Nettetal Die Zahl der Abos ist leicht zurückgegangen, ein Plus beschert die Kooperation mit Gladbacher Veranstalter

Die Spielzeit 2017/18 ist in der Werner-Jaeger-Halle mit der Musik-Show "Blue Moon" Anfang Mai zu Ende gegangen. Nun steht fest: Die Anzahl der verkauften Abonnements ist im Vergleich zur vorherigen Spielzeit leicht gesunken, dennoch ist die Saison laut Stadtverwaltung insgesamt positiv verlaufen.

In einer Vorlage, die im Kulturausschuss am Dienstag, 29. Mai, 18.30 Uhr, im Rathaus vorgestellt werden soll, wird Bilanz gezogen. So wurden für die vergangene Spielzeit 574 Abos verkauft. 2016/17 waren es 606, 2015/16 insgesamt 593. Auch die Einnahmen blieben ähnlich: 45.377 Euro für 2017/18, 47.690 für 2016/17 und 47.466 für 2015/16. Zudem wurden 432 Einzelkarten für die Termine der Abo-Reihen verkauft (7641 Euro Einnahmen).