Nettetal: Stadt sucht Ehrenamtler für musikalische Treffs

Nettetal Angesprochen sind Musiker, die in einem Generationentreff Nachmittage begleiten möchten

Die Kontakt- und Beratungsstelle "Einsatz - Ehrenamt in Nettetal" hat ein weiteres Gesuch: Angesprochen sind ehrenamtliche Musiker, die in einem Generationentreff in der Stadt musikalische Nachmittage begleiten möchten. Denn ob zum Zuhören, Mitsingen oder gemeinsamen Musizieren - Musik spricht Menschen jedes Alters an, heißt es von der Beratungsstelle. Wer ein Instrument spielt und sich engagieren möchte, kann sich direkt an die Mitarbeiterinnen wenden. Um welchen zeitlichen Einsatz es geht, kann dann persönlich abgesprochen werden.

Die Zeiten für den Juni stehen nun fest: Am Dienstag, 5. Juni, ist von 14 bis 15 Uhr Sprechstunde im Generationentreff St. Lambertus Leuth an der Johann-Finken-Straße 4a; am Dienstag, 12. Juni, von 13.30 bis 14.30 Uhr in der Doerkesstube Lobberich, An St. Sebastian 37; am Donnerstag, 14. Juni, von 14 bis 15 Uhr im Generationentreff St. Lambertus Breyell an der Haagstraße 16; am Donnerstag, 21. Juni, von 14 bis 15 Uhr im Mehrgenerationenhaus Kindter Eck, Kindter Straße 3 in Schaag; am Dienstag, 26. Juni, von 14 bis 15 Uhr im Generationentreff Kaldenkirchen, Friedrichstraße 2, sowie am Donnerstag, 28. Juni, von 14 bis 15 Uhr im Parkstübchen Hinsbeck, Parkstraße 13.