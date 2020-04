Kultur in Nettetal : Geschlossene Pankarz-Ausstellung virtuell zu erleben

Jürgen Pankarz zeichnet überall: Hier an seinem Esstisch im heimischen Blixhof in Kempen-St. Hubert. Foto: Heribert Brinkmann

Nettetal Einen Film über die im Rathaus ausgestellten Zeichnungen von Jürgen „Moses“ Pankarz hat die Stadt ins Netz gestellt.

(hb) Als die Eröffnung seiner Ausstellung abgesagt werden musste, war Jürgen Moses Pankarz tief enttäuscht. Zwar hofft er noch immer auf eine Finissage zum Ende der Ausstellung, aber niemand weiß, wie lange das Rathaus geschlossen bleiben muss. Doch Roger Dick, Leiter von KulturNette, ließ sich nicht entmutigen. Er gab ein Video in Auftrag, das nicht nur die Bilder in den Rathausgängen zeigt, sondern auch ein Interview mit dem Künstler. Selbst an seinem Arbeitstisch zu Hause in Kempen kann ihn der Zuschauer erleben.