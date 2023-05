Nettetal beteiligt sich an Aktionstag Stadt zeigt Flagge gegen Diskriminierung

17.05.2023, 05:10 Uhr

Am Donnerstag, 17. Mai, wird am Rathaus die Regenbogen-Fahne gehisst. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Wer sich fragt, warum am Mittwoch, 17. Mai, die Regenbogen-Flagge am Nettetaler Rathaus am Doerkesplatz weht – das ist die Antwort: „Am 17. Mai 2023 findet der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit statt“, erklärt Stadtsprecher Jan van der Velden. „Die Stadt Nettetal setzt erneut ein Zeichen für Gleichheit sowie zur Nichtdiskriminierung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren Menschen.“ Zur Motivation, Flagge zu zeigen, ergänzt Nettetals Bürgermeister Christian Küsters (Bündnisgrüne): „Eine vielfältige und bunte Gesellschaft macht unsere Stadt stark, wir unterstützen die Aktion sehr gerne und voller Überzeugung.“ Allerdings ist es nur ein kurzzeitiges Statement: Die Regenbogen-Fahne wird sieben Tage, bis zum 23. Mai, dort hängen. Dann ruft der Verein „Charta der Vielfalt“ zum deutsche Diversity-Tag auf. Dieser ist der Vielfalt in der Arbeitswelt und Gesellschaft gewidmet.

(busch-)