Neujahrsempfang Nettetal Silberner Nettetaler für Dichter und Verleger

Mit Blick auf das neue Jahr richtete Küsters den Blick auf „75 Jahre Grundgesetz“. Am 23. Mai feiert es Geburtstag: „Ja, unsere Verfassung gibt uns viele Freiheiten, aber auch die Verantwortung, verantwortungsvoll damit umzugehen.“ Die Wahl zum Europäischen Parlament am 9. Juni sieht der Bürgermeister als eine politische Herausforderung: In einigen Mitgliedsstaaten wurde vermehrt rechtspopulistisch gewählt. Sollte sich dies bei den Europawahlen fortsetzen, drohe hier großes Ungemach. Küsters erinnerte aber auch an den Krieg in der Ukraine und die Krise im Nahen Osten, die mit dem Überfall der Hamas auf Israel begann. Küsters verwies in seiner Rede ebenso auf die wertvolle ehrenamtliche Arbeit der Flüchtlingshilfe und die wirkungsvollen Aktionen der Lobbericher Hilfsorganisation Human Plus etwa für die Erdbebenopfer in Syrien.