Verkehr in Schaag : Stadt Nettetal will Minikreisel für gefährliche Kreuzung in Schaag

Stadt Nettetal will Minikreisel für gefährliche Kreuzung in Schaag

Hier an der Kreuzung in Schaag wird ein Kreiverkehr geplant. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Schaag Bereits 2001 brachte die SPD-Fraktion die Idee eines Minikreisverkehrs in die Diskussion ein. Heute gelten Mini-Kreisel als gängige Praxis im Straßenverkehr. Die Kreuzung der L 387 zur K 4 war im vergangenen Jahr eine sogenannte Unfallhäufungsstelle und wurde durch die örtliche Unfallkommission besichtigt.

Schon gefühlt ewig diskutiert man in Schaag, wie man die gefährliche Kreuzung Annastraße/Boisheimer Straße/An der Kirche entschärfen kann. Bei der Netterunde in Schaag wünschten sich einige Bürger eine Ampel an dieser Stelle, eine Mutter forderte einen Zebrastreifen an der Kindterstraße, weil viele Kinder auf dem Weg zur Grundschule die Straßen queren müssen.