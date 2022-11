Mehr Personal für Nettetals Verwaltung Stadt will den kommunalen Ordnungsdienst verstärken

Das dritte Entlastungspaket des Bundes aufgrund gestiegener Energiekosten und der Inflation ist mit einer Reform des Wohngeldes verbunden. Der Deutsche Städtetag geht von einer Verdreifachung der Anträge aus. Schon für eine Verdoppelung sind in Nettetal drei neue Stellen in der Verwaltung notwendig. Diese drei Stellen wurden im Vorgriff noch für den Stellenplan 2022 beschlossen, stehen also ab Januar zur Verfügung. Drei weitere werden im Stellenplan 2023 mit einer Besetzungssperre versehen, bis die Entwicklung der Anträge abgesehen werden kann, also ob sich die Zahl der Anträge auf Wohngeld tatsächlich verdreifacht.