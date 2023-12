Plan der Verwaltung Stadt Nettetal will die Steuern erhöhen

„Die aktuelle und zukünftige Haushaltssituation stellt eine erhebliche Gefährdung der kommunalen Selbstverwaltung dar und zwingt auch die Stadt Nettetal zum Handeln“, begründet die Stadt die Notwendigkeit höherer Steuern. Gemeint ist: Im Moment kann sie sich zwar mit dem Zugriff auf Rücklagen durchschlängeln, aber wenn man nicht Maßnahmen ergreift, könnte Nettetal an die Kette der Bezirksregierung gelegt werden. Rutschen Kommunen zu tief in die Miesen, droht eine sogenannte „Haushaltssicherung“. Dann wird eine Stadt oder Gemeinde bei Finanz-Entscheidungen unter Aufsicht und Fuchtel der Bezirksregierung gestellt – die Stadt verlöre also ein Stück ihrer Selbstbestimmung.