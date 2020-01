Nettetal : Das Rathaus wird immer weiblicher

Nettetal Von den Stadt-Beschäftigten sind mehr als 50 Prozent Frauen. Nur ganz oben sind sie noch nicht angekommen.

Der Landtag hat im Dezember 2016 das Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern novelliert. Das bedeutet auch für die Verwaltung der Stadt Nettetal, statt eines Frauenförderplans einen sogenannten Gleichstellungsplan zu erarbeiten. Diese Umbenennung bedeutet allerdings keine inhaltlichen Änderungen, wie Nina Smets selber in ihrem Vorwort anmerkt. Das Gesetz sieht vor, Frauen zu fördern, um bestehende Benachteiligungen abzubauen. Ziel ist auch, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer zu verbessern. Dass Männer bei den Auszubildenden und in den Erziehungsberufen unterrepräsentiert sind, wird aber ebenso angemerkt.

Was die einfachen Zahlen angeht, ist das Rathaus bereits mehrheitlich weiblich. Von 455 Stellen waren 245 mit Frauen und 210 mit Männern besetzt. Das entspricht einer Frauenquote von 53,8 Prozent. In der Kernverwaltung liegt die Frauenquote mit 64,4 Prozent sogar noch höher. 57,45 Prozent bei den Beamten im Rathaus sind Frauen, 65,42 Prozent bei den tariflich Beschäftigten und beim Nachwuchs sogar 68,18 Prozent. Hinzu kommt die Bongartzstiftung mit dem Kindergarten. Dort liegt die Frauenquote bei 89,29 Prozent. Umgekehrt sieht es beim Nettebetrieb aus. In den technischen Berufen inklusive Bauhof sind dort nur 17,8 Prozent Frauen tätig.

Das Durchschnittsalter der Gesamtverwaltung liegt derzeit bei 43,09 Jahren (2010: 44,4 Jahre). Das Durchschnittsalter von Frauen und Männern ist dabei in etwa identisch. 52 von 455 Beschäftigten sind bereits 60 Jahre und älter, werden somit in den kommenden fünf Jahren in den Ruhestand wechseln. Nina Smets rechnet mit einer hohen Fluktuation in allen Bereichen.