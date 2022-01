Umweltschutz in Nettetal : Stadt unterstützt Mehrwegsystem für Außer-Haus-Gastronomie

Nettetal (hb) Unter dem Motto „Wir gehen den Mehrweg – gehen Sie mit“ lädt die Stadt Nettetal gemeinsam mit dem Abfallbetrieb des Kreises Viersen, dem Dehoga Nordrhein und der IHK Mittlerer Niederrhein Unternehmen zu zwei Veranstaltungen ein.

Bei einer Online-Veranstaltung am Dienstag, 8. Februar, von 14 bis 16 Uhr wird über die rechtlichen Vorgaben und den hygienischen Umgang mit Mehrweggeschirr informiert. Außerdem stellen die Mehrweg-Systemanbieter FairCup, Recup und Vytal sich und ihre Produkte vor. Am 16. Februar können die Teilnehmer das Mehrweggeschirr im praktischen Umgang testen. Die Veranstaltung findet von 14 bis 16 Uhr im Sitzungssaal des Kreishauses, Rathausmarkt in Viersen, statt. Wer vorab Musterexemplare begutachten möchte, wendet sich an Sabine Monz, per Mail an sabine.monz@nettetal.de. Die Muster können im Rathaus angeschaut werden.