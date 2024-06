Fairtrade-Stadt Nettetal sucht jetzt Mitstreiter

Die Kampagne „Fairtrade-Towns“ will die örtlichen Akteure des fairen Handels aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik vernetzen, das Engagement vor Ort bündeln und gezielt das Bewusstsein für fairen Handel fördern. In Deutschland sind bereits mehr als 870 Städte und Gemeinden, Landkreise und Regionen ausgezeichnet, in der Region zum Beispiel die Städte Viersen, Willich, Krefeld und Geldern. In Viersen beispielsweise wird fair gehandelter Kaffee im Stadthaus ausgeschenkt, Schulen setzen in ihren Mensen auf fair gehandelten Reis. Und diverse Einzelhändler haben fair gehandelte Produkte im Sortiment. Die kommen weitestgehend aus dem globalen Süden. Neben Kaffee, Kakao und Bananen zählen beispielsweise auch tropische Gewürze, Reis, Baumwolltextilien und Fußbälle zu der fairen Produktpalette. Regionalerzeugnisse werden daher nicht verdrängt.