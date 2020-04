Nettetal : Kultur findet trotzdem statt

Nettetal Kulturtermine finden in Corona-Zeiten nicht statt: Da die Besucher ausbleiben, kommt der Kulturbereich der Stadt Nettetal ihnen entgegen und stellt Lesungen und Aufführungen kostenlos ins Netz.

Ganz nah sind Verena Bill und Michael Koenen zu sehen. Kein halber Meter trennt die Schauspieler des Niederrhein Theaters vom Zuschauer – denn der sitzt vor dem Computer. Das Kulturamt Nettetal, so erzählen die Beiden, sei auf die Idee gekommen, ein Kindertheaterstück auf YouTube einzustellen. Nun spielen sie über 46 Minuten in ihrem Arbeitsraum den „König Drosselbart“.

„Die NetteKultur jetzt auch online!“ heißt es aus dem Kulturamt Nettetal. Um die Menschen auch in Corona-Zeiten weiterhin mit kulturellen Ereignissen zu versorgen, wenn auch nicht von Angesicht zu Angesicht, ist die NetteKultur online gegangen. Auf YouTube oder der Internetseite der Stadt Nettetal findet sich eine Vielzahl von Angeboten aus der Bücherei, der Textilscheune und demnächst auch aus dem Projektraum Kunst in Busch8.

Ulrich Schmitter, der Leiter der Stadtbücherei Nettetal, sitzt in seiner gemütlichen Bücherei. Er habe gerade viel Zeit zum Lesen, erzählt er und habe sich gedacht, er stelle den Leser mal die Bücher vor, von denen er glaubt, dass sie seinen Lesern die Zeit gut vertreiben. Dazu gehören die Sammlung von Lebensweisheitsgeschichten der niederrheinischen Großmutter von Markus Orths mit dem Titel „Aber sonst geht es mir gut“ und der Krimi „Hope never dies“ von Andrew Shaffer, in dem Barack Obama und Joe Biden die Kommissare geben. In jeweils gut drei Minuten gibt der Büchereileiter einen interessanten und anregenden Einblick in die Bücher.

Am 21. Juni, so ist es vorläufig noch geplant, soll in der Textilscheune in Kooperation die Ausstellung „Von roten und anderen Fäden“ der Künstlerin Claudia Kallscheuer aus Düren starten. Kallscheuer ist die erste Nettetaler Artist in Residence-Künstlerin im Kunstverein ProjektRaumKunst, die jährlich in Partnerschaft mit der Stadt Nettetal stattfinden soll.