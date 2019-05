Nettetal : Große Nachfrage nach Ferienangeboten für Schüler

Fachbereich stellt Ferienspielplan 2019 vor.

Die erste Anfrage für das Sommerferienprogramm 2019 habe er im Dezember bekommen, berichtete Heiko Brodermann (Fachbereich Kinder, Jugend und Familie) im Jugendhilfeausschuss. Großes Interesse an den Ferienspielen der Stadt in Kooperation mit den freien Trägern der Jugendhilfe, Vereinen, Verbänden und Schulen bestätigte auch Stephan Pläp. Er leitet die offene Kinder- und Jugendarbeit des katholischen Kirchengemeindeverbands. „Der Zulauf ist enorm“, sagte er. Nun hat Brodermann den Ferienspielplan 2019 vorgestellt.

Ziel sei, sagte er: „Kinder sollen in den Ferien eine tolle Zeit haben.“ Zudem wolle man die Betreuungslücke in der Ferienzeit schließen. Organisiert werden jeweils eine Woche in den Oster- und Herbstferien sowie drei Wochen im Sommer. 2018 nahmen im Frühjahr rund 70 Kinder und im Herbst rund 60 Kinder teil, in den Sommerferien waren es jeweils knapp 240 Kinder pro Woche. Das Programm richtet sich an Schüler zwischen sechs und 14 Jahren; im Jugendfreizeitheim Arche Lobberich gibt es beispielsweise auch Angebote ab sechs Jahren, sagte Pläp.