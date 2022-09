Naturschutz in Nettetal : Bald startet neues Förderprogramm für Baumpaten

Nettetal Die Stadt Nettetal will das Grün in ihrem Gebiet erhalten und Menschen, die sich um Bäume kümmern und die diese pflegen, dabei unterstützen.

Die Stadt Nettetal will das Grün in ihrem Gebiet erhalten und Menschen, die sich um Bäume kümmern und die diese pflegen, dabei unterstützen. Wie wichtig Bäume etwa in bebauten Bereichen sind, hatte der Klimaexperte Karsten Schwanke beim jüngsten Wirtschaftsgespräch in Haus Bey erläutert: Sie sorgen für mehr Kühle. Deshalb bietet die Stadt ab Samstag, 1. Oktober das neue Förderprogramm „Altbaum“ an. Durch die finanzielle Unterstützung für private Baumeigentümer bei der Pflege und Unterhaltung ökologisch wertvoller und/oder ortsbildprägender Bäume sollen deren Erhalt und Schutz gefördert werden. Dabei geht es um Bäume mit einem Stammumfang von drei Metern. Wer sie pflegt, soll bis zu 50 Prozent der Kosten, maximal 1000 Euro pro Baum, erhalten. Zum Förderprogramm hat der Rat auch eine Richtlinie verabschiedet.