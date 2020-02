Bücherei in Nettetal : Literaturwettbewerb zum Stadtjubiläum

Die Stadtbücherei in Breyell will nicht nur Medien ausleihen, sondern zum beliebten Treffpunkt werden. Der Clubraum gehört dazu.

Mit einem Preisgeld von 1500 Euro ist der Preis in einer Stadt wie Nettetal schon recht ordentlich dotiert. Der Wettbewerb richtet sich an professionelle Autoren, die bereits ein Buch veröffentlicht haben oder einen Text in einer Anthologie nachweisen können. Es dürfen nur bisher unveröffentlichte Manuskripte, maximal fünf DIN A4-Seiten, eingereicht werden. Einsendeschluss ist der 10. Mai. Die Einsendungen werden von einer Jury gesichtet. Als Juroren wurden bestellt: Maren Jungclaus vom Literaturbüro NRW in Düsseldorf, Andrea Rings, Autorin aus Mönchengladbach, die in der Bücherei Literaturwerkstätten für Jugendliche leitete, und Andreas Séché, Schriftsteller und Redakteur aus Brüggen. Seit dem achten Literaturwettbewerb gibt es auch einen Publikumspreis, der mit 500 Euro dotiert ist. Bei der Preisverleihung wird der Sieger erst am Schluss bekannt gegeben, vorher lesen drei Autoren aus dem Spitzenfeld.

Im Jubiläumsjahr wird es für die Nettetaler Literaturtage wieder das Spiegelzelt vom 10. bis 20. September auf dem Lambertimarkt geben. Am 20. September soll dort auch der Literaturpreis verliehen werden. Wurden zu Beginn nur Autoren aus der Region angesprochen, so richtet sich der Wettbewerb heute an Autoren aus ganz NRW. Und die 120 bis 150 Einsendungen, die im Durchschnitt in der Stadtbücherei eingehen, kommen aus dem ganzen Lande, aus Köln, Dortmund, Bielefeld. Markus Orths aus Viersen hat 2004 den Publikumspreis bekommen, gewonnen haben ebenso die Krefelder Thomas Hoeps und Herbert Genzmer oder Sebastian Polmans, der heute in Niederkrüchten lebt und sein erstes Buch „Junge“ bei Suhrkamp veröffentlichte. Bereits viele Literaturpreise erhielt Willi Achten, der in Niederkrüchten aufwuchs und heute in Vaals lebt. Er kommt am 12. Mai in die Stadtbücherei in Breyell, um aus seinem neuen Roman „Die wir liebten“ zu lesen.