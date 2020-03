Auswirkungen von Corona in Nettetal : Stadt sagt bis Juni Veranstaltungen zum Jubiläum ab

Nettetal Die Stadtverwaltung hatte wegen der Corona-Krise eine Risikobewertung einzelner geplanter Veranstaltungen in der Stadt vorgenommen.

Die Coronavirus-Pandemie und die drastischen Auswirkungen seien derzeit der bestimmende Faktor für das gesamte Leben – auch in Nettetal, erklärt Stadtsprecher Jan van der Velden. Das Hauptaugenmerk der meisten Nettetaler liege darauf, soziale Kontakte zu meiden, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. „So legt sich auch über die Freude und die Leichtigkeit, mit denen Nettetal in den Festreigen zum 50. Stadtjubiläum eingestiegen ist und für die kommenden Monate große Pläne hatte, ein trüber Schatten. Mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen und Projekten wollten engagierte Akteure den Frühling begrüßen. Das ist aufgrund der aktuellen Situation und den geltenden Vorschriften zum Schutze aller nicht möglich.“

Die Stadtverwaltung habe eine Risikobewertung einzelner geplanter Veranstaltungen in der Stadt vorgenommen, erläutert van der Velden. In die Bewertung seien als Kriterien insbesondere die zu erwartende Besucherzahl, der überregionale Bezug, das Zusammentreffen von vielen Personen auf engem Raum und die Beteiligung sensibler Infrastrukturen wie etwa Schulen festgelegt worden. Sabine Monz und Hans-Willi Pergens vom Zentralbereich Wirtschaft und Marketing, bei denen die Fäden zum Stadtjubiläum zusammenlaufen, betonen: „Wir haben die Entscheidung nicht alleine getroffen, sondern unsere Kooperationspartner in diesen schwerwiegenden Entschluss mit einbezogen, schließlich haben viele ehren- und hauptamtliche Mitstreiter mit großem Elan und Herzblut die Planungen vorangetrieben.“ So haben nach Angaben der Stadt bereits der Stadtsportverband, die Realschule Nettetal und die Ortsbauernschaft mit Verständnis reagiert und ihre geplanten Veranstaltungen abgesagt. Der Kulturkreis der Wirtschaft Nettetal schließe sich an und werde die beiden Jubiläumskonzerte im Burghof von Burg Bocholt ebenso absagen.