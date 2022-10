Nettetals Verwaltung appeliiert an Bürger : Stadt beklagt Missbrauch von Laubcontainern

Nettetal Container aufstellen, in denen Bürger Herbstlaub entsorgen können – eigentlich ein netter Zug der Stadt Nettetal. Doch einige Zeitgenossen bereiten Probleme.

„Leider gibt das Verhalten einiger weniger Bürgerinnen und Bürger Anlass hinzuweisen, dass diese Container ausschließlich zur Entsorgung des Laubs von städtischen Straßenbäumen aufgestellt wurden“, meldete sich die Stadtverwaltung jetzt zu Wort. Das Problem: „Immer wieder werden hier in großen Mengen Gartenabfälle auf Kosten der Allgemeinheit entsorgt und darüber hinaus noch in Säcke verpacktes Laub und andere Abfälle daneben gestellt“, so die Verwaltung. Sie bittet „eindringlich“ darum, nur Laub städtischer Straßenbäume in den Containern zu entsorgen und nichts daneben zu stellen, auch wenn die Container einmal voll sein sollten. Sollte dieser Appell nicht fruchten, werden die Container wieder entfernt, „was dann leider auch diejenigen treffen würde, die hier ordnungsgemäß das Straßenlaub entsorgen möchten“.