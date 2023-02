Kindergärten in Nettetal Stadt richtet Kita-Shuttle-Bus ein

Auch wenn ein Brand am 19. Januar die Fassade der an der Stadionstraße in Lobberich entstehenden neuen Kita Zauberwald beschädigt hat – die Pläne der Stadt, wie die Versorgung mit Kindergartenplätzen in Nettetal weiter verbessert werden kann, wird das Feuer nicht über den Haufen werfen. Das Ziel lautet derzeit: Für 45,8 Prozent aller Jungen und Mädchen unter drei Jahren wird es im Kindergartenjahr 2025/26 in Nettetal einen Betreuungsplatz geben, für Kinder über drei Jahren bis zur Schulreife wird stadtweit gar eine Versorgungsquote von 101,6 Prozent erreicht. Heißt: Bei älteren Kindern wird die Stadt dann ihr selbst gestecktes Ziel, für 97 Prozent aller Drei- bis Sechsjährigen einen Platz in einer Kita oder einer Tagespflege bieten zu können, sogar übererfüllen. Bei den Kindern unter drei Jahren wird sie der ebenfalls selbst gesteckten Versorgungsquote von 50 Prozent auch 2025/26 noch hinterherhinken.