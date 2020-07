Landesgartenschau in Kamp-Lintfort : Wie sich die Stadt Nettetal präsentiert

Nettetal Bei der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort stellen sich die Stadt Nettetal und Nettetaler Unternehmen am Niederrhein-Stand vor. Wirtschaftsförderer Hans-Willi Pergens hofft auf regen Besuch.

Die Stadt Nettetal nutzt die Chance, sich selbst und heimische Unternehmen auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort zu präsentieren und somit ein breites Publikum aus ganz NRW und darüber hinaus auf sich aufmerksam zu machen. Die Stadt wird sich in Kooperation mit Nettetaler Unternehmen vom 27. bis 29. Juli (Montag bis Mittwoch) sowie am Wochenende 1. und 2. August auf der Landesgartenschau am Niederrhein Pavillon präsentieren.