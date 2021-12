Für Senioren in Nettetal : Neues Programm für Generationentreff in Schaag

Neues Programm für Generationentreff in Schaag

Für Senioren in Nettetal

Andrea Balsam ist Leiterin des Kindter Eck, dem städtischen Generationentreff in Schaag. Foto: Stadt Nettetal

Schaag Mehr Angebote plant die neue Leiterin Andrea Balsam für den städtischen Generationentreff in Schaag. Sie freut sich auch auf Nachbarn, die sich ehrenamtlich einbringen wollen.

Der Generationentreff in Schaag hat eine neue Leiterin. Andrea Balsam hat die Arbeit bereits zum 1. November aufgenommen. Im Generationentreff an der Kindter Straße 3 treffen sich die Besucher in geselliger Runde zum Mittagessen, zu Handarbeiten, Gesellschaftsspielen und natürlich zum Klönen und Feiern. Darüber hinaus können auch Vereine und selbstorganisierte Gruppen die Räumlichkeiten nutzen. Der Treff ist von Montag bis Freitag geöffnet. Auch hier gilt die jeweils aktuelle Coronaschutzverordnung NRW. Derzeit können Genesene und Geimpfte (2G-Regel) den Treff besuchen.