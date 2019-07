Nettetal : Für die Ferienbetreuung der Stadt anmelden

Nettetal Teilnehmen können Kinder von sechs bis zwölf Jahre.

Die Stadt Nettetal bietet wieder eine verbindliche Sommerferienbetreuung für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren an. Insgesamt stehen 30 Plätze zur Verfügung. Stattfinden wird die Betreuung vom 15. Juli bis zum 2. August in der Jugendfreizeiteinrichtung Arche, An St. Sebastian 37 in Nettetal-Lobberich.