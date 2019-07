Lobberich : Sechs Wohnungen zu „zumutbaren Mieten“

Vordere Reihe von links: Markus Grühn (Geschäftsbereichsleiter Stadtentwicklung und Bauen), Bürgermeister Christian Wagner und der Erste Beigeordnete Michael Rauterkus mit dem Architekten Markus Lücker. RP-Foto: Markus Rick. Foto: Markus Rick (rick)

Lobberich Die Stadt war über den Nette-Betrieb erneut Bauherr am Caudebec-Ring in Lobberich. Ab dem 1. August können die neuen Mieter in die kleine Häuserzeile mit sechs Wohnungen einziehen.

Von Manfred Meis

Neben dem Bau von Krankenhäusern, Schulen und Kindergärten gehöre auch die „Schaffung von Wohnraum zu zumutbaren Preise“ zu den Aufgaben der Stadt, betonte Bürgermeister Christian Wagner (CDU), als nun die Fertigstellung einer kleinen Häuserzeile mit sechs Wohnungen gefeiert wurde. Sie hat noch Platz gefunden hinter einer Einfamilienhausreihe am Caudebec-Ring in Lobberich und dem Friedhof. Zur Feier geladen hatte die Baugesellschaft Nettetal auch die künftigen Mieter, die ab dem 1. August einziehen können.

Nach den Plänen des Lobbericher Architekten Markus Lücker entstand ein zweigeschossiger Flachdachbau in konventioneller Massivbauweise: vier Wohngen für zwei Personen, je 58 Quadratmeter groß, und zwei Wohnungen für drei bis vier Personen, je 77 Quadratmeter groß. Alle sind barrierefrei angelegt und jeweils durch eine eigene Haustür erreichbar. Außerdem gibt es einen Aufzug und ein kleines Nebengebäude, das als Kellerersatz dient.

Info Stahlbeton-Fertigteile kamen zum Einsatz Gebäude Der Baukörper wurde in Massivbauweise mit Mauerwerkswänden und Stahlbetondecken errichtet. Teilweise kamen Stahlbeton-Fertigteile zum Einsatz. Die Fassade wurde verklinkert, die Innenwände wurden aus Kalksandstein-Mauer­werk hergestellt. Vergleich Das Gebäude ähnelt die Bauten Caudebec-Ring 35d und 37 in Lobberich sowie Breslauer Straße 5a-g in Kaldenkirchen.

Die Stadt schuf parallel zum Bauantrag für das eigene Haus, das über den Nette-Betrieb abgewickelt wurde, im Jahr 2017 das nötige Baurecht, sodass Mitte 2019 mit den Bauarbeiten begonnen werden konnte. Wie Wagner bei dem Fest unterstrich, wurden weitestgehend Firmen aus der Stadt Nettetal und Umgebung mit den einzelnen Gewerken beauftragt. Die Bauzeit von einem Jahr wurde ebenso eingehalten wie der Kostenrahmen von 1,05 Millionen Euro. Das Projekt wurde öffentlich gefördert.