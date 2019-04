Leuth : Ausbau des Rad- und Gehwegs am Deller Weg

Ausbau des Rad- und Gehwegs am Deller Weg

Der Rad- und Gehweg entlang des Deller Wegs in Leuth. Foto: Daniela Buschkamp

Leuth Nach Beschwerden aus der Bürgerschaft wird der Geh- und Radweg am Deller Weg in Leuth neu ausgebaut. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Dafür werden Mitarbeiter der Stadtwerke vorab Versorgungsleitungen erneuern und Freileitungen abbauen.

Die Arbeiten starten am Montag, 6. Mai, ab dem Bahnübergang Schwanenhaus und verlagern sich abschnittsweise in Richtung Ortskern. Der Verkehrsfluss soll in dieser Zeit nicht zu stark behindert werden, heißt es von der Stadtverwaltung.