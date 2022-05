Promis in Nettetal : Stefanie Black singt eine Hommage an alle Mütter

Die Sängerin Stefanie Black und Schauspieler Tom Barcal haben sich ein gemeinsames Nest in Nettetal gebaut. Das Foto der Jungverheirateten entstand vor kurzem im Ingenhovenpark in Lobberich. Foto: Tom BArcal/Paul Laufs

Nettetal Die Sängerin Stefanie Black bringt ihre neue Single „Mama, Du bist alles für mich“ heraus. Bundesweit bekannt wurde sie durch ihre Teilnahme in der TV-Castingshow „The Voice of Germany“.

Die neue Single, die Stefanie Black eingesungen hat, trägt den Titel „Mama, Du bist alles für mich“. Eifersüchtig wird ihr Ehemann, der Schauspieler Tom Barcal aber nicht. Die beiden sind seit November 2021 verheiratet und von Lobberich nach Breyell gezogen. Tom Barcal: „Der Song ist eine Hommage an jede Mutter und ein Traumlied zum Muttertag .“ Rechtzeitig dazu erscheint die Single zum Streamen am 6. Mai auf Spotify , Amazon und anderen. Auch das passende Video dazu wird es dann bei youtube geben. Im Video hat Stefanies englische Mutter Sharon auch einen Kurzauftritt.

Die Sängerin mit dem Künstlernamen Stefanie Black ist in England geboren, ihr Vater ist Deutscher. Das Lied an die Mütter hatte Black bereits auf Englisch eingespielt, allerdings solo mit Klavier. Freunde des Paares, Claudia und Werner Tholl, hatten die Idee, den Song auf Deutsch neu herauszubringen. Stefanie hat den Text selber geschrieben. Es geht um ein Dankeschön, aber auch um eine Entschuldigung für Stress und Streit, etwa während der Pubertät. „Der Text passt für alle Kinder. Es geht auch gar nicht um Muttertag, das Wort kommt gar nicht vor“, sagt Black.

Neu arrangiert und produziert wurde das Lied in Hamburg, mit Musikern, die an der School of Music unterrichten. Dort hat Stefanie Black selber Gesang und Klavier studiert. Es ist nicht die erste Platte der Sängerin. Sie hat bereits fünf Alben herausgebracht, auf denen sie in Englisch, Deutsch und Spanisch singt. Als Tom und Stefanie vor kurzem beim Griechen essen waren, gestand er ihr: „Es erfüllt mich mit Stolz, mit Dir verheiratet zu sein.“ Auf jeden Fall versuchen die beiden, alles zusammen zu machen.