Flüchtlinge aus der Ukraine in Nettetal : Dauereinsatz für die Ukraine-Flüchtlinge

Ina Prümen-Schmitz, Bereichsleiterin Senioren, Wohnen und Soziales, in ihrem Büro im Rathaus. Sie und ihr Team haben so viel zu tun, dass der Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Inklusion im Mai abgesagt wurde. Foto: Heribert Brinkmann

Nettetal Ina Prümen-Schmitz leitet im Rathaus ein Team von 15 Leuten, die sich aktuell um die Flüchtlinge aus der Ukraine kümmern. Passende Unterkünfte zu finden, ist überaus schwierig. Im Rathaus ist man dankbar über das große ehrenamtliche Engagement.

Ina Prümen-Schmitz, bei der Stadt für die Flüchtlinge aus der Ukraine zuständig, ist stolz auf das Engagement der vielen Ehrenamtlichen. Sie hätten alle ein großes öffentliches Dankeschön verdient. Sie berichtet von Familien, die sich seit Februar um vier bis fünf Personen kümmern und vielfach Großartiges leisten. Gleichzeitig muss sie in ihrer Tagesarbeit Angebote von privater Seite vielfach vertrösten oder ablehnen. Als bekannt wurde, dass die Stadt die Turnhalle an der Süchtelner Straße für die Flüchtlinge nutzt, waren etliche Nettetaler sauer. Sie hatten ein Zimmer in ihrer Wohnung für Flüchtlinge angeboten. Die Stadt hatte solche Angebote abgelehnt, was oft auf viel Unverständnis stieß. Wenn die Stadt offiziell eine Unterbringung anmietet, muss die Wohnung oder das Zimmer abgeteilt sein. Prümen-Schmitz, die schon lange keinen Urlaub hatte und im Moment auch keine freien Wochenenden kennt, muss auch viele liebgemeinte Hilfsangebote ablehnen. Ihr Team hat alle Hände zu tun, um Quartiere für die Flüchtlinge zu finden, sie auszustatten und die Flüchtlinge mit Geld zu versorgen. Am 29. April kamen über 200 Ukrainer ins Rathaus, um sich ihren Barscheck abzuholen. Im Rathaus bleibt da keine Zeit, jedes Rädchen, Kinderbett oder Teddybär anzunehmen. Sie verweist dazu auf die Flüchtlingshilfe Nettetal. Und wer sich als Pate um Flüchtlinge kümmern möchte, kann sich unter Telefon 02153 898-5959 melden oder an ukrainehilfe@nettetal.de schreiben. Der Asylbereich im Rathaus umfasst 15 Mitarbeiter, davon wurden gerade fünf neue eingestellt.