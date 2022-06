Pfingsten in Nettetal : Gedenkfeier für Frieden und Freiheit

Schaag Die traditionelle Gedenkfeier für die Opfer von Krieg und staatlicher Gewalt im Kreuzgarten stand in diesem Jahr ganz im Zeichen des Krieges in der Ukraine.

Zu Pfingsten ist es im Kreuzgarten Schaag Tradition, der Opfer von Krieg und Gewalt zu gedenken. Damit wird ein Zeichen gesetzt für Versöhnung und Frieden. In diesem Jahr hat die Gedenkfeier durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine eine besondere Aktualität erfahren. Die Gedenkveranstaltung am Samstag war sehr gut besucht. Nach dem gemeinsamen Gebet um den Frieden in der Welt hielt ein junger ukrainischer Flüchtling, erst wenige Wochen in Nettetal, eine Dankesrede. Er beendete seine Ansprache mit den Worten „Gott, ich habe Angst – wo bist Du?“. wi/Foto: Jörg Knappe